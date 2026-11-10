Sahara, l’Ecuador sostiene la sovranità del Marocco

ROMA (ITALPRESS) – La Repubblica dell’Ecuador sostiene la sovranità del Regno del Marocco sull’insieme del suo territorio, inclusa la regione del Sahara. Lo riporta l’agenzia di stampa marocchina “Map”.

La posizione è stata espressa nel comunicato congiunto diffuso al termine di un incontro svoltosi ieri sera a Rabat tra il ministro degli Affari esteri, della Cooperazione africana e dei Marocchini residenti all’estero, Nasser Bourita, e il ministro delle Relazioni estere e della Mobilità umana dell’Ecuador, Roberto Carlos Kury Pesantes.

Nel documento l’Ecuador considera l’iniziativa di autonomia presentata dal Marocco nel 2007 come “l’unica soluzione seria, credibile e realistica per giungere a un regolamento politico giusto, durevole e reciprocamente accettabile”.

Aggiunge inoltre che “una vera autonomia sotto sovranità marocchina costituisce la soluzione più realizzabile per risolvere questa controversia”.

In quest’ottica, l’Ecuador decide di concretizzare il proprio sostegno sul piano bilaterale, in particolare attraverso una visita del suo ambasciatore in Marocco nella regione del Sahara, “agendo in conformità con la propria posizione a livello diplomatico, economico e consolare, nonché attraverso la copertura consolare mantenuta su scala nazionale, posizione di cui il Marocco si felicita”.

Il comunicato sottolinea infine che “la Repubblica dell’Ecuador favorirà le opportunità di cooperazione economica e commerciale nella regione del Sahara marocchino, aprendo così prospettive promettenti verso il continente africano a beneficio dei propri settori economici, al fine di rafforzare i legami in materia di investimenti, commercio e sviluppo produttivo”.

-Foto IPA Agency-

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