WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Apparizione a sorpresa di Donald Trump nella James S. Brady Press Briefing Room della Casa Bianca, dove il presidente americano si è presentato insieme a Dana White, presidente e amministratore delegato della Ultimate Fighting Championship (UFC), per un incontro informale con i giornalisti. L’iniziativa è stata organizzata in maniera così frettolosa che sul leggio dal quale ha parlato Trump non è stato collocato il tradizionale sigillo presidenziale, normalmente presente durante gli interventi del capo della Casa Bianca nella sala stampa. Il presidente è intervenuto dopo un incontro con il primo ministro del Qatar, affrontando diversi argomenti, a partire dalla guerra con l’Iran.

Trump ha approfittato dell’occasione per tornare sulla possibilità di affidare a White l’incarico di portavoce della Casa Bianca, dopo aver annunciato sabato scorso su Truth Social di avergli proposto il ruolo e aver successivamente precisato che stava soltanto scherzando. “Mi stavo divertendo un po’”, ha spiegato il presidente, aggiungendo che White “ama l’idea”, ma che al momento l’amministrazione ha “altre cose a cui pensare”. Invitato dallo stesso Trump ad avvicinarsi al podio, il presidente della UFC ha risposto con una battuta: “Non dico mai di no al presidente”, precisando tuttavia di avere “zero aspirazioni politiche”.

White, storico alleato di Trump e figura di primo piano nel mondo delle arti marziali miste, ha quindi preso posto dietro il leggio della sala stampa, invitando i giornalisti a rivolgergli domande. “Ho sempre voluto farlo. Chi ha la prima domanda?”, ha esordito. Ha poi raccontato di aver ricevuto la telefonata del presidente mentre si trovava a Londra per un incontro di boxe e che le successive 24 ore erano state particolarmente movimentate. Il dirigente sportivo è stato anche coinvolto in una domanda scherzosa sulla possibilità di un incontro nella gabbia tra Trump e l’ex presidente Joe Biden. White ha scelto l’attuale capo della Casa Bianca, definendolo “l’essere umano più duro e resiliente che abbia mai incontrato”.

La parte politicamente più rilevante dell’apparizione ha riguardato però il conflitto in Medio Oriente. Trump ha dichiarato di ritenere che la guerra con l’Iran sia “militarmente di fatto finita”. “L’Iran militarmente è di fatto finito. Stiamo soltanto mantenendo lo status quo”, ha affermato il presidente, sostenendo che le capacità militari di Teheran siano state decimate. Trump ha utilizzato il termine “decapitato” per descrivere le condizioni dell’apparato militare iraniano, precisando tuttavia che Washington è ancora impegnata a trovare una soluzione di lungo periodo per assicurarsi che il programma nucleare della Repubblica islamica venga definitivamente neutralizzato.

Le dichiarazioni rappresentano uno dei segnali più espliciti della volontà della Casa Bianca di allontanarsi, almeno sul piano delle prospettive immediate, dalla minaccia di riprendere una campagna di attacchi su larga scala contro l’Iran. Trump ha infatti indicato come improbabile una nuova offensiva militare, pur mantenendo aperta la possibilità di ulteriori operazioni qualora non venissero raggiunte garanzie sul programma nucleare iraniano. Il presidente ha inoltre ricordato che gli Stati Uniti hanno individuato obiettivi infrastrutturali da colpire in caso di ripresa delle ostilità, tra cui 38 ponti.

Le parole del presidente arrivano in un momento particolarmente delicato per la sua amministrazione, dopo la pesante sconfitta repubblicana alle elezioni di metà mandato della scorsa settimana, che ha consegnato ai democratici il controllo sia della Camera dei Rappresentanti sia del Senato. Il conflitto con l’Iran, accompagnato da un aumento dei prezzi dei carburanti e del costo della vita, è stato uno dei temi centrali della campagna elettorale e ha contribuito al malcontento nei confronti dell’amministrazione. Anche il vicepresidente JD Vance ha riconosciuto che il rincaro dei prezzi legato alla guerra ha pesato sul risultato repubblicano.

L’apparizione nella briefing room ha così riunito due questioni diverse: da una parte il rapporto personale tra Trump e White, con la possibilità di un coinvolgimento del presidente della UFC nella comunicazione dell’amministrazione, dall’altra il tentativo della Casa Bianca di delineare una nuova fase del confronto con Teheran dopo il risultato elettorale.

-foto xp6/Italpress-

(ITALPRESS).

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