Arabia Saudita, intercettati missili degli Houthi diretti a Riad

IPA86668908 - (260713) -- SANAA, July 13, 2026 (Xinhua) -- Smoke rises after airstrikes on Sanaa International Airport in Sanaa, Yemen, July 13, 2026. Houthi-run Al-Masirah TV said Monday Saudi Arabia launched several airstrikes on the runways of Sanaa International Airport in the Houthi-controlled Yemeni capital. (Houthi Media Center/Handout via Xinhua) - Mohammed - //CHINENOUVELLE_CmxztpE000006_20260714_PEPFN0A001/Credit:CHINE NOUVELLE/SIPA/2607141214

ROMA (ITALPRESS) – Le difese aeree saudite hanno intercettato e distrutto un missile da crociera e un missile balistico lanciati dalla milizia Houthi in direzione della capitale Riad. Lo ha reso noto la coalizione a sostegno della legittimità in Yemen.

Contestualmente, le stesse difese aeree hanno neutralizzato un altro missile balistico diretto verso la regione meridionale del Paese. La Protezione civile saudita ha attivato l’allarme precoce a Riad, invitando la popolazione a seguire le istruzioni delle autorità.

L’episodio è avvenuto a breve distanza dall’annuncio della coalizione relativo alla distruzione di uno stabilimento Houthi destinato all’assemblaggio e alla produzione di componenti per missili balistici.

-Foto IPA Agency-
(ITALPRESS).

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