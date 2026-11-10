Arabia Saudita, intercettati missili degli Houthi diretti a Riad

ROMA (ITALPRESS) – Le difese aeree saudite hanno intercettato e distrutto un missile da crociera e un missile balistico lanciati dalla milizia Houthi in direzione della capitale Riad. Lo ha reso noto la coalizione a sostegno della legittimità in Yemen.

Contestualmente, le stesse difese aeree hanno neutralizzato un altro missile balistico diretto verso la regione meridionale del Paese. La Protezione civile saudita ha attivato l’allarme precoce a Riad, invitando la popolazione a seguire le istruzioni delle autorità.

L’episodio è avvenuto a breve distanza dall’annuncio della coalizione relativo alla distruzione di uno stabilimento Houthi destinato all’assemblaggio e alla produzione di componenti per missili balistici.

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