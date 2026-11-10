CIIE: debutto di Ralph Lauren, Cina fonte d’ispirazione in continua evoluzione

SHANGHAI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un momento prima le modelle sfilano in passerella, quello successivo entrano in uno studio di dirette streaming per mostrare al pubblico online i capi fin nei minimi dettagli, comprese le dimensioni delle tasche.

Accanto a loro, il conduttore di una diretta streaming illustra agli spettatori i capi di abbigliamento e offre consigli di stile. Chi è interessato può effettuare un ordine sul momento.

È quanto accaduto durante una sfilata di Ralph Lauren a Shanghai lo scorso aprile, trasmessa in diretta streaming su piattaforme come Douyin, un’app cinese di video brevi. Questa versione cinese del formato “guarda ora, acquista ora” è una delle innovazioni che il marchio di moda statunitense sta presentando ai media in occasione della nona edizione della China International Import Expo (CIIE), attualmente in corso a Shanghai.

“Abbiamo tratto molta ispirazione dalla Cina, dove i consumatori fanno acquisti passando fluidamente dai canali online a quelli offline”, ha dichiarato Shin Hwee Chua, amministratrice delegata di Ralph Lauren per l’Asia-Pacifico, in un’intervista a Xinhua durante la CIIE.

La Cina è tra i mercati in più rapida crescita per Ralph Lauren. Nel secondo trimestre dell’anno fiscale 2027, i suoi ricavi nel Paese sono aumentati di oltre il 35% su base annua.

L’azienda sta partecipando per la prima volta all’evento, ampiamente considerato la più grande fiera al mondo dedicata alle importazioni.

Inaugurata nel 2018 nell’ambito degli sforzi della Cina volti a espandere le importazioni, la CIIE ha attirato quest’anno un numero record di 4.142 espositori stranieri, oltre 2.000 dei quali partecipano per la prima volta, secondo gli organizzatori.

Mentre le piccole imprese espositrici cercano di affermarsi nel secondo mercato di consumo più grande al mondo, molte aziende consolidate utilizzano la fiera per comprendere meglio il mercato cinese in rapida evoluzione.

“Attraverso la CIIE, speriamo di ascoltare più attentamente le aspirazioni in continua evoluzione dei consumatori cinesi, acquisendo una comprensione più approfondita del mercato ed esplorando nuove opportunità per crescere insieme alla Cina nel lungo periodo”, ha dichiarato Chua.

La dirigente ha inoltre descritto la fiera come “il posto migliore per osservare tutta la concorrenza in un unico luogo”, aggiungendo: “Siamo venuti qui negli ultimi anni per vedere cosa stanno facendo gli altri”.

Uno dei principali spunti che l’azienda sta traendo dal mercato cinese è la sempre maggiore importanza del social commerce (commercio attraverso i social media). Per rispondere al crescente interesse dei consumatori cinesi per gli acquisti attraverso i social, l’azienda ha aperto tre negozi ufficiali su Douyin negli ultimi tre anni. Ha inoltre presentato in Cina sfilate basate sul formato “guarda ora, acquista ora”, consentendo ai clienti di osservare e comprare sul momento.

Con il digitale che continua a rappresentare una parte importante della sua strategia di crescita, Ralph Lauren prevede di aprire altri negozi fisici in sei principali aree urbane: Shanghai, Pechino, Shenzhen, Chengdu, Hong Kong e Taipei, secondo Chua.

“Il social commerce che abbiamo sviluppato qui è unico in Cina e sta ispirando anche il resto del mondo”, ha affermato.

-Foto Xinhua-

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