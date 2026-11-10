Algeria, colloqui con la Lega Araba sulle crisi in Palestina, Libia, Sudan e Yemen

ROMA (ITALPRESS) – Il ministro di Stato e ministro degli Affari esteri, della Comunità nazionale all’estero e degli Affari africani dell’Algeria, Ahmed Attaf, ha ricevuto questa mattina ad Algeri il segretario generale della Lega degli Stati arabi, Nabil Fahmy, in visita ufficiale nel Paese in occasione della sua partecipazione ai lavori del Consiglio dei ministri della Giustizia arabi, in programma l’11 novembre.

Nel corso dell’incontro, dopo un colloquio bilaterale, le due delegazioni hanno esaminato gli ultimi sviluppi della situazione in diversi Paesi arabi, con particolare attenzione agli sviluppi della questione palestinese, alle crisi in Libia, Sudan e Yemen e alle minacce alla sicurezza dei Paesi del Golfo. Le parti hanno sottolineato la necessità di intensificare gli sforzi arabi e internazionali per favorire soluzioni politiche e pacifiche alle crisi della regione, salvaguardandone la sicurezza e la stabilità.

È stata inoltre evidenziata l’importanza di rafforzare i meccanismi di coordinamento e consultazione tra gli Stati arabi. Attaf ha ribadito l’impegno dell’Algeria a favore dei principi e degli obiettivi dell’azione araba comune, nonché il sostegno al ruolo della Lega araba e al processo di riforma e sviluppo dell’organizzazione. Da parte sua, Fahmy ha espresso apprezzamento per il ruolo dell’Algeria nel sostenere l’azione araba comune, sottolineandone gli sforzi a favore della solidarietà tra i Paesi arabi e della difesa delle cause della regione, secondo quanto riportato dal Ministero algerino degli Affari esteri.

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