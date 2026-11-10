Cina: DESA alla CIIE da nove anni, cresce peso del mercato cinese per il gruppo

SHANGHAI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Nonostante potesse partecipare soltanto all’ultimo giorno della fiera, Saverio Silva, amministratore delegato del Gruppo DESA, società madre del marchio italiano di prodotti per la pulizia Chanteclair, è arrivato a Shanghai nelle prime ore del mattino del 10 novembre, per vivere di persona l’atmosfera vivace della China International Import Expo (CIIE).

“Partecipare ogni anno alla CIIE è un appuntamento fisso”, ha dichiarato Silva. Si tratta di una sua convinzione personale, che però racconta allo stesso tempo il percorso in Cina di questa azienda italiana che non ha mai mancato un’edizione della fiera.

“Nove anni fa, il mercato cinese rappresentava circa il 2% della nostra attività globale. Oggi costituisce il 20% della nostra presenza mondiale. La Cina è uno dei nostri mercati più importanti”, ha dichiarato Silva.

Quando il marchio ha fatto il suo ingresso in Cina, i consumatori conoscevano soltanto il suo prodotto di punta, lo sgrassatore. Ora l’azienda sta presentando nuovi prodotti “su misura per la Cina”.

“La CIIE ha approfondito la nostra conoscenza del mercato cinese”, ha osservato Silva a titolo di esempio. Diversi nuovi articoli introdotti da Chanteclair in Cina quest’anno sono stati sviluppati sulla base delle conoscenze acquisite sui consumatori locali.

“Ad esempio, abbiamo scoperto che i consumatori cinesi preferiscono lavare a mano la propria biancheria intima, quindi abbiamo sviluppato un detersivo per il bucato con una formula delicata sulle mani. Puntiamo ad allineare maggiormente le competenze italiane nello sviluppo dei prodotti alle esigenze dei consumatori cinesi”, ha dichiarato Silva.

La CIIE ha inoltre assistito all’evoluzione del modo in cui il marchio interagisce con i consumatori cinesi.

“Per noi, questa fiera rappresenta una piattaforma fondamentale per presentare le innovazioni e stabilire contatti con i consumatori e i partner commerciali”, ha affermato Silva. Nei momenti di maggiore affluenza, fino a nove team di diretta streaming trasmettono contemporaneamente dallo stand per raggiungere un pubblico cinese più ampio. “I canali dell’e-commerce rappresentano ora oltre il 70% delle nostre vendite in Cina”.

Silva ha dichiarato che il 4 novembre, un giorno prima dell’apertura della CIIE di quest’anno, il Gruppo DESA ha ampliato i propri uffici in Cina, passando da uno a due piani. “Il nuovo piano ospiterà studi per le dirette streaming, per produrre più contenuti in diretta e video destinati al mercato cinese”.

“La Cina è un mercato fondamentale per la nostra crescita futura”, ha dichiarato Silva. L’azienda si è già iscritta in anticipo alla decima edizione della CIIE. Con il rafforzarsi dei legami tra Cina e Italia, l’amministratore delegato ha aggiunto: “L’anno prossimo tornerò sicuramente con nuovi prodotti, grandi aspettative e fiducia nella cooperazione vantaggiosa per entrambe le parti con la Cina”.

“Partecipare ogni anno alla CIIE è un impegno cui non intendo mai venir meno”, ha concluso.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS)