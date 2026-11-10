ROMA (ITALPRESS) – Il leader del partito Yashar e premier incaricato, Gadi Eisenkot, ha dichiarato di essere determinato a creare un “governo d’emergenza nazionale nel più breve tempo possibile”, durante una riunione di partito, in vista del giuramento della Knesset, il parlamento. Eisenkot ha sottolineato che il suo partito “resta profondamente fedele ai propri valori di riferimento” — un Israele ebraico, democratico, liberale ed egualitario — e ha promesso di “collaborare con i nostri partner: B’Yachad, i Democratici e Yisrael Beytenu”.

Israele si trova a un punto di svolta “sul piano della sicurezza, strategico, economico e internazionale”, ha aggiunto, e sta vivendo “forse uno dei momenti più complessi per Israele sin dalla sua fondazione”.

I NUOVI DEPUTATI DELLA KNESSET HANNO GIURATO

I 120 nuovi deputati della Knesset, il parlamento di Israele, hanno giurato durante una cerimonia ufficiale a Gerusalemme alla presenza del capo dello Stato, Isaac Herzog, e del presidente del parlamento, Amir Ohana.

Intervenendo durante la cerimonia, Ohana – membro del partito Likud del premier uscente Benjamin Netanyahu – ha dichiarato che il nuovo parlamento offre “un’opportunità per cambiare la rotta in cui sta andando la società israeliana. Un’opportunità per l’unità”. I deputati dei partiti arabi hanno abbandonato l’aula durante l’esecuzione dell’inno nazionale, fatta eccezione per il presidente del partito arabo Ra’am, Mansour Abbas, che è rimasto in piedi. Mentre Youssef Jabareen, presidente della Lista Comune, formazione politica araba, prestava giuramento il ministro della Sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir è intervenuto interrompendolo: “A chi sta giurando fedeltà? Ad Hamas?”. Centinaia di persone hanno manifestato all’esterno della Knesset durante la cerimonia di insediamento della 26esima legislatura, protestando contro la presenza dei partiti arabi. La cerimonia si è svolta a due settimane dalle elezioni del 27 ottobre scorso.

HERZOG A DEPUTATI “FATE DI TUTTO PER EVITARE NUOVE ELEZIONI”

“Questa Knesset è chiamata a svolgere il proprio mandato affrontando numerose sfide. Quasi l’80% dei cittadini vi ha scelti: dovete fare di tutto per evitare nuove elezioni. Le persone che vi hanno dato fiducia desiderano normalità, sicurezza e tranquillità”. Lo ha dichiarato il presidente di Israele, Isaac Herzog, intervenendo alla cerimonia di giuramento della nuova Knesset, il parlamento israeliano.

-Foto IPA Agency-

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