Rubio “L’Egitto è un partner affidabile per gli Stati Uniti”

ROMA (ITALPRESS) – Gli Stati Uniti considerano l’Egitto un partner affidabile, con il quale mantengono una stretta collaborazione su tutti i principali dossier. Lo ha affermato il segretario di Stato americano, Marco Rubio, nel corso di una conferenza stampa a margine della riunione ministeriale del G7 in Francia. Rubio ha elogiato la linea equilibrata adottata dal Cairo nei rapporti con Washington, definendo i due Paesi “buoni partner” e sottolineando che l’Egitto si è dimostrato un interlocutore affidabile su tutte le questioni.

Ha inoltre osservato che la gestione della politica estera richiede un costante equilibrio tra le diverse posizioni. Riferendosi ai colloqui trilaterali tra Stati Uniti, Russia e Ucraina, in corso ad Abu Dhabi, il capo della diplomazia americana si è detto fiducioso sulla possibilità di progressi, pur rilevando che resta ancora molto lavoro da fare. Rubio ha sottolineato l’importanza di un coinvolgimento diretto dell’Europa nei negoziati, affermando che i Paesi europei devono essere presenti al tavolo delle trattative e seguire da vicino ogni fase del processo, che riguarda non soltanto Mosca e Kiev, ma anche la sicurezza e gli interessi europei.

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