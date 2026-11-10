Marocco, Salzano “Dalla collaborazione Sace-Ocp nuove opportunità per le imprese italiane”

ROMA (ITALPRESS) – “La diplomazia economica per l’Italia significa mettere insieme strumenti finanziari, competenze industriali e opportunità di business per costruire partenariati duraturi. La cooperazione tra SACE e OCP è un ottimo esempio di questo approccio”. Lo ha dichiarato l’ambasciatore d’Italia in Marocco, Pasquale Salzano, intervenendo oggi a Casablanca, nella sede del gruppo OCP, all’evento “SACE Connects | Live Business matching with OCP Group Morocco”, organizzato da SACE per favorire l’incontro tra le imprese italiane e il gruppo marocchino.

“Gli strumenti finanziari possono contribuire a creare opportunità. È attraverso la cooperazione diretta tra le imprese che queste opportunità si trasformano in investimenti reali e risultati concreti”, ha sottolineato Salzano, evidenziando come l’iniziativa avvicini le aziende italiane alle attività industriali e alle priorità di investimento di OCP.

L’ambasciatore ha richiamato la coerenza della collaborazione con gli obiettivi del Piano Mattei per l’Africa, “che pone il rispetto reciproco, le priorità condivise e la cooperazione economica concreta al centro dei nostri partenariati con i Paesi africani”.

“Crediamo che le relazioni economiche più solide siano quelle in cui entrambe le parti contribuiscono con le proprie capacità e condividono le opportunità di crescita. È con questo spirito che l’Italia affronta il partenariato economico con il Marocco”, ha aggiunto.

L’appuntamento segue il primo incontro di business matching tra SACE e OCP, svoltosi a Milano nel novembre 2025, e si inserisce nel quadro dell’operazione Push Strategy conclusa nel maggio dello stesso anno: un finanziamento verde da 365 milioni di euro, erogato da BNP Paribas e Crédit Agricole Corporate and Investment Bank e interamente garantito da SACE. Si tratta della prima operazione della Push Strategy in Marocco e del primo finanziamento nell’ambito del Green Finance Framework di OCP, destinato a sostenere lo sviluppo e la transizione sostenibile del gruppo.

La Push Strategy punta a favorire l’internazionalizzazione delle imprese italiane attraverso il finanziamento di grandi acquirenti internazionali, creando opportunità per le forniture di beni e servizi italiani. OCP, tra i principali gruppi industriali marocchini e leader mondiale nelle soluzioni per la nutrizione delle piante e nei fertilizzanti a base di fosfati, ha avviato un programma di investimenti da circa 13 miliardi di dollari per il periodo 2023-2027.

Il piano riguarda l’ampliamento della capacità produttiva, le energie rinnovabili, la gestione delle risorse idriche e la produzione sostenibile. Tra gli obiettivi figurano l’utilizzo esclusivo di acqua non convenzionale e il ricorso al 100% di energia pulita entro il 2027.

“Si tratta di settori nei quali le imprese italiane dispongono di competenze considerevoli”, ha osservato Salzano, citando tecnologie avanzate, macchinari industriali, soluzioni ingegneristiche e servizi specializzati. Competenze che, unite all’esperienza industriale, alla presenza internazionale e ai programmi di investimento di OCP, possono generare nuove opportunità commerciali e favorire la cooperazione e l’innovazione in Marocco.

Il programma dell’evento prevede una sessione plenaria con interventi istituzionali e presentazioni dei piani di sviluppo delle principali divisioni di OCP, seguita da incontri individuali tra i rappresentanti del gruppo e le aziende italiane partecipanti. Le opportunità riguardano, tra gli altri, i settori minerario, dei macchinari industriali, dell’impiantistica, della manifattura, della transizione energetica, dell’agricoltura e dei fertilizzanti.

“L’Ambasciata d’Italia continuerà a lavorare a stretto contatto con SACE e con la nostra comunità imprenditoriale per incoraggiare nuovi progetti e partenariati duraturi”, ha assicurato Salzano. “Il successo dell’iniziativa di oggi si misurerà, in ultima analisi, nei progetti che nasceranno, nelle relazioni commerciali che si svilupperanno e nelle opportunità che diventeranno investimenti concreti”.

-Foto ambasciata d’Italia in Marocco-

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