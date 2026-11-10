Malta, rilasciato su cauzione il minore italiano arrestato a maggio

ROMA (ITALPRESS) – Le autorità giudiziarie maltesi hanno disposto oggi il rilascio su cauzione del minore Flavio Santoiemma, arrestato a Malta lo scorso 25 maggio dopo un procurato allarme presso il proprio istituto scolastico.

Il minore dovrebbe fare rientro nel domicilio dei propri genitori a Malta tra oggi e domani, e potrà riprendere a frequentare regolarmente la scuola.

Su istruzione del Ministro Antonio Tajani, il caso è stato seguito fin dall’inizio dalla Farnesina in stretto raccordo con l’Ambasciata d’Italia a Malta, che ha effettuato diverse visite consolari al ragazzo durante il periodo di detenzione, fornito puntuale assistenza alla famiglia e partecipato a tutte le fasi processuali.

Da ultimo, il 5 novembre scorso, l’Ambasciatrice d’Italia a Malta Valentina Setta aveva sollevato nuovamente il caso di Santoiemma in un incontro con il Ministro dell’Interno maltese Glenn Bedingfield. La sede continuerà a seguire la vicenda sul piano giudiziario assicurando il massimo sostegno al connazionale e ai suoi familiari.

-Foto di repertorio Polizia di Malta-

(ITALPRESS).