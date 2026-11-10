Intelligenza artificiale, Floridi a New York: “Le big tech hanno venduto troppe promesse” / Video

di Stefano Vaccara

NEW YORK (ITALPRESS) – L’intelligenza artificiale sta rivoluzionando il mondo delle imprese, ma chi controlla davvero questa rivoluzione? Ma soprattutto, chi pagherà il prezzo degli errori delle macchine? Sono le domande che hanno attraversato l’ultimo appuntamento di AI4Progress, il ciclo di conferenze curato dal filosofo Luciano Floridi, direttore del Digital Ethics Center della Yale University, all’Istituto Italiano di Cultura di New York e tenute in inglese.

Una serata affollata, introdotta dal direttore dell’Istituto Claudio Pagliara, con la partecipazione di Manuela Veloso, già responsabile della ricerca sull’intelligenza artificiale di JPMorgan Chase, e Marco Camisani Calzolari, docente esperto di AI, membro del Comitato di esperti per la Strategia italiana sull’intelligenza artificiale, autore di diversi saggi sul tema, con milioni di follower on line e che oggi lavora da New York dopo tanti anni trascorsi a Londra. Floridi ha aperto con un’analisi sorprendentemente politica, collegando il risultato delle elezioni americane del 3 novembre alla crescente ostilità verso l’industria dell’intelligenza artificiale.

Secondo il filosofo, le grandi aziende tecnologiche hanno commesso tre errori. Il primo è aver promesso una rivoluzione immediata, dimenticando che trasformazioni profonde richiedono anni. Il secondo è aver alimentato esse stesse scenari apocalittici, presentando l’AI come una possibile minaccia esistenziale per l’umanità. “Se presenti l’intelligenza artificiale come il prossimo Armageddon, quando gli elettori hanno la possibilità di votare, votano contro”, ha osservato Floridi.

Il terzo errore riguarda i data center, soprattutto in Stati come il Texas, dove le comunità locali denunciano aumenti del costo dell’elettricità e un crescente consumo d’acqua, senza ricevere benefici proporzionati. Per Floridi, l’industria avrebbe dovuto negoziare con i territori e condividere i vantaggi economici dell’innovazione. Invece ha spesso privilegiato accordi poco trasparenti, provocando una reazione politica. La soluzione, tuttavia, non è vietare l’intelligenza artificiale.

“Se proibisci qualcosa che le persone vogliono utilizzare, crei soltanto un mercato nero”, ha spiegato. Servono piuttosto regole intelligenti, accompagnate dall’educazione. Veloso ha offerto una prospettiva più ottimista, ricordando che l’AI non è nata con ChatGPT, ma affonda le radici nella conferenza di Dartmouth del 1956. La vera trasformazione degli ultimi anni, ha spiegato, è la capacità delle macchine di individuare schemi e relazioni nell’immensa quantità di informazioni digitalizzate. Nelle imprese, questo significa automatizzare attività ripetitive, aumentare la produttività e liberare tempo per nuove occupazioni.

Veloso ha invitato a non considerare ogni innovazione esclusivamente attraverso il ritorno immediato dell’investimento. Una visione che ha trovato un contrappunto nell’intervento di Camisani Calzolari. “Per trent’anni abbiamo comprato software. Adesso assumiamo lavoratori digitali”, ha spiegato, sottolineando la differenza tra programmi che eseguono istruzioni e agenti autonomi capaci di prendere decisioni. Il problema non è soltanto che l’intelligenza artificiale possa sbagliare, ma che possa ripetere lo stesso errore migliaia di volte prima che qualcuno intervenga.

Camisani Calzolari ha insistito sulla necessità di mantenere il controllo umano, soprattutto quando gli agenti digitali possono muovere denaro, pubblicare contenuti o prendere decisioni aziendali. Un altro rischio riguarda i giovani: le aziende potrebbero non licenziare i dipendenti esperti, ma smettere di assumere quelli alle prime armi, affidando all’AI proprio le attività attraverso cui si imparava un mestiere. “Usate l’AI per capire di più, mai per pensare di meno”, ha sintetizzato. Il momento più teso della serata è arrivato durante le domande del pubblico.

A una domanda sulle conseguenze occupazionali dell’AI, Veloso ha risposto a lungo, difendendo la capacità degli esseri umani di inventare nuove professioni e trovare opportunità che oggi non possiamo immaginare. Floridi è intervenuto per chiedere che venisse lasciato spazio ad altre domande. “Mi chiedo se non ci siano altre domande”, ha osservato, aggiungendo che forse era arrivato il momento di concedere più tempo al pubblico. Un richiamo formulato con evidente freddezza, che ha interrotto la risposta di Veloso e creato un momento di tensione tra i relatori.

Poco dopo, la ricercatrice ha lasciato la sala prima della conclusione dell’incontro. Pagliara ha successivamente spiegato al pubblico che Veloso doveva andare via in anticipo. La coincidenza con il precedente scambio non è passata inosservata. Il dibattito è proseguito con domande sull’educazione, sull’autonomia delle macchine e sulla creatività. A un partecipante della Columbia University che chiedeva quali competenze dovrebbero essere insegnate ai giovani nell’era dell’intelligenza artificiale, Floridi ha risposto che bisogna insegnare agli studenti a controllare la tecnologia, non a dipenderne. La scuola e l’università, ha osservato, dovranno ripensare metodi di insegnamento e valutazione, privilegiando maggiormente l’interazione diretta e la capacità critica. Un musicista ha invece sollevato il problema delle opere artistiche generate dalle macchine: possono essere tecnicamente perfette, ma chi le ha davvero sentite, vissute, immaginate?

Camisani Calzolari ha risposto ricordando che il pubblico aveva scelto di partecipare fisicamente alla conferenza proprio per incontrare persone reali. L’emozione di ascoltare musica, ha osservato, non si lascia ridurre facilmente a una sequenza di dati. La sua risposta è stata accolta con applausi dall’attento e caloroso pubblico. La conclusione è tornata al tema della responsabilità.

Per Floridi, non bastano controlli umani occasionali: servono educazione, regolamentazione e sistemi capaci di verificarsi reciprocamente. La rivoluzione dell’intelligenza artificiale, è ormai chiaro a tutti, non si potrà più fermare ma non riguarda più soltanto ciò che le macchine possono fare, ma soprattutto ciò che gli esseri umani devono continuare a decidere.

-Foto xo9/Italpress-

(ITALPRESS).