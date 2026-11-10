Ucraina, vertice tra i partner europei e gli Usa prima dei colloqui trilaterali con la Russia

ROMA (ITALPRESS) – In vista dei prossimi colloqui trilaterali con la Russia, i rappresentanti dei partner europei, dell’Ucraina e degli Stati Uniti si sono incontrati oggi ad Abu Dhabi per proseguire lo stretto coordinamento sugli sforzi volti a porre fine alla guerra in Ucraina e a creare le condizioni per una pace duratura, incluso il sostegno a solide garanzie di sicurezza nell’ambito di qualsiasi accordo.

Le discussioni si sono svolte “in modo collaborativo” tra i partner europei, l’Ucraina e gli Stati Uniti, rispecchiando i loro obiettivi comuni, le consultazioni in corso e l’impegno per la sicurezza euro-atlantica. I partecipanti hanno sottolineato che “qualsiasi accordo futuro deve rispettare la sovranità, l’integrità territoriale, l’autonomia decisionale e fornire garanzie di sicurezza credibili per l’Ucraina”. L’obiettivo comune è “quello di sviluppare un quadro di sicurezza pratico e reciprocamente rafforzativo che consolidi la sicurezza a lungo termine dell’Ucraina e crei la fiducia necessaria per raggiungere una soluzione negoziata”.

Oltre a concentrarsi sull’obiettivo di una pace duratura, la discussione ha toccato anche “il tema di come consolidare le istituzioni e gli accordi di sicurezza europei esistenti al termine della guerra in Ucraina”. I partecipanti hanno inoltre riconosciuto l’importanza di affrontare le problematiche di sicurezza del dopoguerra e di ridurre il rischio di conflitti. Hanno discusso su come garantire solidi meccanismi di gestione del rischio e di evitare una pericolosa escalation.

I partecipanti hanno ribadito “il loro comune impegno a favore di una solida architettura e di solidi accordi di sicurezza europei nel dopoguerra, e hanno chiarito che una NATO forte rimarrà centrale per la difesa collettiva euro-atlantica”. I partner europei, l’Ucraina e gli Stati Uniti continueranno a lavorare in stretta collaborazione durante tutto il processo negoziale, con l’obiettivo comune di progredire verso discussioni multilaterali più ampie che coinvolgano i partner europei e di raggiungere una pace globale e duratura.

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