Cina: rompighiaccio Xuelong attraversa Equatore e raggiunge emisfero australe (3)

XUELONG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – I membri della 43esima spedizione antartica cinese posano per alcune foto di gruppo a bordo della Xuelong per celebrare l’attraversamento dell’Equatore, il 9 novembre 2026. La rompighiaccio polare cinese Xuelong ha attraversato l’Equatore ed è entrata nell’emisfero australe nell’ambito della 43esima spedizione antartica cinese.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS)
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