Cina: robotica e IA al servizio dell’agricoltura (1)

GUANGZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Chen Yousheng, membro del personale dirigenziale senior di XAG, azienda produttrice di robot per le tecnologie agricole, presenta veicoli agricoli terrestri senza conducente (UGV) per l’agricoltura a Guangzhou, nella provincia del Guangdong, nella Cina meridionale, il 29 giugno 2026. XAG, fondata nel 2007, si impegna a potenziare l’agricoltura con la robotica, l’intelligenza artificiale e le tecnologie per le nuove energie.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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