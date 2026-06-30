TEHERAN (IRAN) (ITALPRESS) – Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha assicurato oggi che Teheran rispetterà la mappa di intesa raggiunta con Washington a condizione che anche gli Stati Uniti facciano altrettanto. “Il nostro impegno si basa sulla reciprocità: rispetteremo i nostri obblighi se gli americani faranno lo stesso”, ha scritto Pezeshkian su X (ex Twitter).

Il leader iraniano ha sottolineato che l’approccio di Teheran di fronte a “minacce ingiustificate e dimostrazioni di forza prive di fondamento” si fonda su razionalità e tutela della dignità umana, pur mantenendo la ferma determinazione a difendersi quando necessario.

In precedenza, il presidente statunitense Donald Trump aveva annunciato che le autorità iraniane hanno chiesto un incontro in programma domani a Doha. Teheran ha confermato l’invio di una delegazione tecnica in Qatar questa settimana per verificare l’attuazione degli impegni previsti dalla memorandum d’intesa. L’annuncio arriva dopo i primi colloqui bilaterali tra Iran e Oman sulla gestione dello Stretto di Hormuz nel post-conflitto e in un momento in cui Washington e Teheran hanno concordato di interrompere gli attacchi reciproci registrati nel fine settimana.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).