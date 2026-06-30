Ritiro pre-Mondiale a Pesaro per la sciabola maschile azzurra, il ct Terenzio “Stiamo lavorando bene”

PESARO (ITALPRESS) – Settimana di allenamento pre-Mondiale a Pesaro per la sciabola maschile azzurra, che prepara la kermesse iridata in programma a Hong Kong dal 22 al 30 luglio. Sulle pedane allestite presso la palestra “Olivieri-Brancati” gli sciabolatori diretti dal ct Andrea Terenzio stanno svolgendo un importante ritiro congiunto con la Nazionale statunitense di specialità. Il collegiale iniziato domenica scorsa, e che terminerà sabato 4 luglio, è patrocinato dal Comune di Pesaro, che ha accolto con grande favore la proposta della Federazione Italiana Scherma di un’iniziativa di respiro internazionale con il team degli Stati Uniti d’America.

Il team italiano al lavoro nelle Marche è composto da Cosimo Bertini, Michele Gallo, Matteo Neri, Pietro Torre, Leonardo Reale, Edoardo Cantini, Dario Cavaliere e Marco Mastrullo, guidati dal commissario tecnico con il supporto del maestro Raffaele Forcella, del preparatore atletico Mattia Cesari, del match analyst Luigi Martilotti, della fisioterapista Sara Primavera e della psicologa Lucia Francolini. Il gruppo Usa è invece formato da Colin Heathcock, Antonio Heathcock, Darii Lukashenko e William Morrill, diretti dal ct Alex Ochoki; al collegiale è aggregato inoltre anche l’atleta egiziano Adham Moataz.

“Stiamo lavorando molto bene, in un allenamento congiunto davvero probante che vede impegnate squadre particolarmente giovani, avversarie in pedana ma unite da reciproca stima e volontà di collaborare anche nell’ottica più ampia del percorso che condurrà verso i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028 – le parole del commissario tecnico della sciabola maschile azzurra Andrea Terenzio -. Un grazie va al Comune di Pesaro che ha inteso supportare questo raduno che rappresenta un importante momento di avvicinamento al Mondiale di Hong Kong, dove puntiamo a essere competitivi tanto nella gara individuale quanto nella prova a squadre con la forza del lavoro che stiamo portando avanti”.

– Foto ufficio stampa Federscherma –

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