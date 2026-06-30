Cina: robotica e IA al servizio dell’agricoltura (3)

GUANGZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un drone agricolo solleva foglie di tè appena raccolte sopra una piantagione di tè nella cittadina di Fenghuang, città di Chaozhou, nella provincia del Guangdong, nella Cina meridionale, il 17 aprile 2026. XAG, fondata nel 2007, si impegna a potenziare l’agricoltura con la robotica, l’intelligenza artificiale e le tecnologie per le nuove energie.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]