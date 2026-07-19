Cina: robot protagonisti alla Conferenza mondiale sull’IA di Shanghai (3)

SHANGHAI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Visitatori assistono a una partita di calcio tra robot durante la Conferenza mondiale sull’intelligenza artificiale 2026 e la Riunione di alto livello sulla governance globale dell’IA a Shanghai, nella Cina orientale, il 18 luglio 2026. L’evento, in programma da venerdì a lunedì, presenta esposizioni di dispositivi intelligenti, esperienze che combinano IA, cultura e intrattenimento e un’ampia gamma di prodotti di intelligenza artificiale all’avanguardia, tra cui diversi robot umanoidi e mani robotiche agili basate sull’IA, che figurano tra le principali attrazioni. Durante l’evento sono esposti diversi robot intelligenti, adattabili a molteplici scenari della produzione industriale e della vita quotidiana. In particolare, si prevede che quest’anno la produzione annuale cinese di robot umanoidi supererà le 100.000 unità.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS)