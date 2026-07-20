Egitto, il ministro Abdelatty a colloquio con il suo omologo saudita su de-escalation regionale

IL CAIRO (EGITTO) (ITALPRESS) – Il ministro egiziano degli Esteri, Badr Abdelatty, ha avuto un colloquio telefonico con il ministro degli Esteri saudita, il principe Faisal bin Farhan Al Saud, per discutere gli sviluppi della situazione regionale e gli sforzi per ridurre le tensioni.

I due ministri hanno ribadito la condanna degli attacchi iraniani contro diversi Paesi arabi. Abdelatty ha riaffermato la piena solidarietà dell’Egitto ai Paesi del Golfo e alla Giordania, definendo tali attacchi una grave violazione della sovranità degli Stati e una minaccia alla sicurezza regionale, chiedendo la cessazione immediata di ogni ulteriore escalation.

I due ministri hanno inoltre sottolineato la necessità di garantire la libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz nel rispetto del diritto internazionale e hanno ribadito l’importanza del coordinamento tra Egitto, Arabia Saudita, Turchia e Pakistan per sostenere gli sforzi regionali volti a rafforzare la sicurezza e la stabilità.

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