Mamdani “Valutiamo l’arresto di Netanyahu se verrà all’Assemblea dell’Onu di settembre”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il sindaco di New York Zohran Mamdani ha affermato in un’intervista al New York Times di essere contatto con le autorità per valutare la possibilità di arrestare il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu durante la sua visita per l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a settembre. “Faremo tutto ciò che la legge mi consente di fare a New York”, speiga Mamdani, che è in “dialogo costante” con l’Ufficio Legale della città sul tema.
-Foto IPA Agency-
(ITALPRESS).
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