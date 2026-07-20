NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Italpress consolida la propria presenza negli Stati Uniti e raddoppia a New York con l’apertura di un nuovo corner televisivo nel cuore di Times Square.

Il nuovo studio TV dell’agenzia di stampa sarà ospitato all’interno di Piazza Italia, piattaforma che da cinque anni sostiene le imprese italiane negli Stati Uniti, collaborando con prestigiosi marchi del Made in Italy, produttori leader e designer emergenti per favorirne l’ingresso, lo sviluppo e la crescita nel mercato nordamericano.

Piazza Italia ha sede al numero 10 di Times Square, in una prestigiosa location di circa 2.400 metri quadrati nel cuore di Manhattan: 1.800 metri quadrati al 22mo piano e circa 600 metri quadrati di rooftop. Gli spazi comprendono anche una grande sala conferenze e aree dedicate all’organizzazione di eventi, incontri e conferenze stampa.

L’accordo è stato firmato a New York dal direttore e fondatore di Italpress, Gaspare Borsellino, e dal presidente e dal vicepresidente di Piazza Italia, Alberto Milani e Marco Giovanelli.

La partnership prevede, oltre alla presenza del nuovo corner televisivo Italpress, una collaborazione operativa tra le due realtà, con un’offerta congiunta di servizi integrati rivolta sia alle aziende italiane interessate a sviluppare la propria presenza sul mercato statunitense, sia alle imprese americane che intendono affacciarsi sul mercato italiano.

Grazie alla disponibilità di un proprio studio TV nel cuore di Manhattan, Italpress potenzierà inoltre la produzione direttamente da New York di servizi giornalistici, interviste, contenuti video e multimediali e nuovi format televisivi.

«Siamo molto contenti, come Piazza Italia, di questa partnership con l’agenzia di stampa Italpress – afferma il vicepresidente di Piazza Italia, Marco Giovanelli -. Sarà una partnership di lungo termine. Abbiamo già molte idee in comune e sono sicuro che potremo fare un ottimo lavoro per sviluppare e supportare le aziende italiane negli Stati Uniti, insieme a un partner importante come Italpress».

Soddisfazione è stata espressa anche dal direttore e fondatore di Italpress, Gaspare Borsellino: «Un altro importante tassello nella crescita della nostra agenzia e nel suo processo di internazionalizzazione, che nel giro di cinque anni ha già portato alla definizione di circa 30 accordi. L’intesa con Piazza Italia ci permette di avere a disposizione una location prestigiosa nel cuore di Times Square per la realizzazione di contenuti video e multimediali esclusivi».

«Inoltre – prosegue Borsellino – grazie all’esperienza e alla profonda conoscenza del mercato americano dei nostri partner, avremo la possibilità di crescere ulteriormente in questa importante area del Nord America, sviluppando servizi dedicati ed esclusivi e creando nuove opportunità per le imprese interessate a operare tra Italia e Stati Uniti».

L’accordo con Piazza Italia rappresenta così un nuovo passo nel percorso di espansione internazionale di Italpress e rafforza la presenza dell’agenzia negli Stati Uniti, con l’obiettivo di ampliare la propria capacità produttiva e informativa da New York e, allo stesso tempo, sviluppare nuove sinergie a sostegno delle relazioni economiche e imprenditoriali tra Italia e Stati Uniti.

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