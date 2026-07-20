Libia, l’ambasciatore italiano Alberini all’inaugurazione del Salone nazionale delle arti figurative di Tripoli

TRIPOLI (LIBIA) (ITALPRESS) – L’ambasciatore d’Italia in Libia, Gianluca Alberini, ha partecipato all’inaugurazione del Salone nazionale delle arti figurative “Visioni contemporanee” a Tripoli, dedicato all’artista Ali Mustafa Bin Ramadan.

Secondo quanto riportato dall’ente libico per il cinema e il teatro, la mostra ha riunito 91 artisti da diverse città libiche con opere di pittura, scultura, calligrafia e arti contemporanee, riflettendo la ricchezza della scena artistica libica.

Alla cerimonia hanno preso parte il presidente dell’ente Abd al-Basit Abu Ghenda, il ministro della Cultura Salim Al-Alam, diplomatici e rappresentanti di paesi accreditati in Libia.

Bin Ramadan è stato premiato per il suo contributo alla formazione di generazioni di artisti.

– Foto di repertorio Farnesina –

(ITALPRESS).