Organizzare un matrimonio significa curare ogni dettaglio, compresa la musica che accompagnerà la cerimonia e il ricevimento. Se durante l’evento vengono utilizzate opere musicali protette dal diritto d’autore e tutelate da SIAE in un contesto diverso dall’ambito domestico, è necessario richiedere la licenza SIAE prevista per le feste private.

Oggi la procedura può essere svolta interamente online in pochi passaggi. Sapere quando serve la licenza, chi deve richiederla e quali informazioni preparare permette di evitare errori, ritardi e dubbi dell’ultimo momento.

Quando serve la licenza SIAE per un matrimonio

La licenza SIAE è necessaria quando durante il matrimonio viene utilizzata musica protetta dal diritto d’autore e tutelata da SIAE in un luogo diverso dall’abitazione privata.

In pratica, la licenza è richiesta nei casi più comuni, come:

ricevimenti in ville, ristoranti, agriturismi o sale eventi;

musica diffusa tramite DJ;

esibizioni dal vivo;

playlist riprodotte da computer, smartphone o altri dispositivi.

Non è importante che l’evento sia riservato agli invitati o gratuito. Il principio generale è l’utilizzo di opere musicali tutelate durante un evento organizzato.

Chi richiede la licenza SIAE per il matrimonio

Per i matrimoni la licenza deve essere richiesta da una persona fisica, normalmente uno dei due sposi.

Wedding planner, location o altri fornitori possono fornire supporto organizzativo, ma non richiedono il permesso online al posto degli sposi. Sul Portale Feste Private è possibile ottenere la licenza matrimonio registrandosi come utente privato.

Quale licenza SIAE serve per un matrimonio

Per questa tipologia di evento è prevista la licenza dedicata alle Feste Private.

Si tratta del titolo autorizzativo pensato proprio per:

matrimoni;

anniversari;

compleanni;

feste familiari.

La licenza autorizza l’utilizzo della musica durante l’evento nella data e nel luogo indicati nella richiesta.

Quali informazioni preparare prima della richiesta della licenza SIAE

Prima di iniziare la procedura è utile avere già disponibili alcuni dati fondamentali.

In particolare, servono:

data del matrimonio;

luogo dell’evento;

numero indicativo degli invitati (se sopra o sotto i 200);

tipologia di musica prevista (dal vivo, registrata oppure entrambe).

Preparare queste informazioni in anticipo rende la compilazione molto più veloce.

Come richiedere la licenza SIAE passo dopo passo

La procedura online segue una sequenza semplice.

Accedere ai servizi online

Il primo passo consiste nell’accedere al portale dedicato alle Feste Private attraverso i servizi online SIAE.

Inserire i dati dell’evento

Vanno inseriti:

luogo;

data;

numero degli invitati;

caratteristiche della musica prevista.

Calcolo dell’importo

Sulla base delle informazioni inserite, il sistema determina automaticamente il compenso previsto.

L’importo dipende principalmente da:

numero degli invitati (oltre le 200 persone il prezzo aumenta);

utilizzo di musica dal vivo;

utilizzo di musica registrata.

Pagamento

Una volta verificati i dati, è possibile completare la procedura con un pagamento direttamente online rapido e sicuro e ottenere la licenza.

Dove richiedere la licenza SIAE: online o in sede

Il canale principale è quello digitale.

I servizi online permettono infatti di gestire la richiesta in autonomia, senza necessità di recarsi fisicamente presso un ufficio.

Rimane comunque disponibile anche la possibilità di rivolgersi agli uffici SIAE presenti sul territorio per ricevere assistenza nella compilazione della domanda.

Quando richiedere la licenza SIAE

La richiesta deve essere effettuata prima dello svolgimento del matrimonio.

Il consiglio è di non attendere gli ultimi giorni dell’organizzazione.

Richiedere la licenza con un adeguato anticipo permette di verificare con calma tutti i dati ed evitare imprevisti quando ormai l’evento è imminente.

Come incide il tipo di musica sulla richiesta

Durante la compilazione è necessario indicare quale tipo di musica sarà utilizzata.

Le situazioni più frequenti sono:

Musica dal vivo

Se una band o un musicista eseguono brani protetti dal diritto d’autore, la licenza è necessaria.

Musica registrata

Playlist, DJ set o musica riprodotta tramite servizi di streaming richiedono anch’essi la licenza prevista.

Nel caso della musica registrata sono compresi anche i diritti connessi spettanti agli artisti interpreti, esecutori e ai produttori fonografici.

Dopo la richiesta: cosa serve sapere

Una volta completata la procedura è importante conservare la documentazione relativa alla licenza.

È inoltre consigliabile informare DJ, musicisti o altri professionisti coinvolti che la licenza è stata richiesta, così da coordinare correttamente tutti gli aspetti organizzativi dell’evento e per evitare eventuali duplicazioni.

Serve il borderò per un matrimonio?

No.

Per i matrimoni e, più in generale, per le Feste Private, non è richiesta la compilazione del borderò.

Questa rappresenta una semplificazione importante rispetto ad altri eventi musicali aperti al pubblico, nei quali invece il programma musicale è necessario.

Gli errori più comuni da evitare

Molti problemi nascono da semplici disattenzioni.

Gli errori più frequenti sono:

richiedere la licenza all’ultimo momento;

inserire dati incompleti o non corretti;

non definire con precisione il tipo di musica prevista;

non coordinarsi con DJ, musicisti o altri fornitori.

Organizzare questi aspetti con anticipo rende tutto il processo più semplice.

In sintesi: i passaggi da seguire per richiedere la licenza SIAE per un matrimonio

Richiedere la licenza SIAE per un matrimonio è un procedimento lineare se affrontato con il giusto ordine.

Una volta verificato che l’evento richiede la licenza SIAE, perché utilizza musica protetta da diritto d’autore e tutelata da SIAE, è sufficiente:

preparare i dati dell’evento;

compilare la richiesta attraverso i servizi online SIAE oppure presso un ufficio territoriale;

completare la procedura prima del matrimonio;

arrivare al giorno dell’evento con la documentazione pronta.

Affrontare questi passaggi con anticipo permette di vivere l’organizzazione del matrimonio con maggiore serenità. La licenza non rappresenta un ostacolo, ma lo strumento che consente di utilizzare legalmente la musica durante uno dei momenti più importanti della vita, riconoscendo il valore del lavoro di autori ed editori dietro alle opere che rendono ancora più unici e speciali momenti come il proprio matrimonio.

FAQ

Quando va richiesta la licenza SIAE per un matrimonio?

La licenza deve essere richiesta prima dello svolgimento del matrimonio, preferibilmente con qualche giorno di anticipo, così da completare la procedura senza fretta e arrivare all’evento con tutta la documentazione in regola.

Chi deve richiedere la licenza SIAE per un matrimonio?

La richiesta deve essere effettuata da una persona fisica, normalmente uno degli sposi. Wedding planner, location e altri fornitori possono supportare l’organizzazione, ma non richiedono la licenza online al posto degli sposi.

È possibile richiedere la licenza SIAE online?

Sì. La modalità principale è attraverso il portale SIAE dedicato alle Feste Private, che consente di compilare la richiesta, inserire i dati dell’evento e completare la procedura online. In alternativa è possibile rivolgersi a un ufficio SIAE sul territorio.

Serve il borderò per un matrimonio?

No. Per i matrimoni e le altre feste private non è prevista la compilazione del borderò, semplificando la gestione della licenza rispetto ad altre tipologie di eventi.

Quali informazioni servono per richiedere la licenza?

Prima di iniziare la richiesta è utile avere a disposizione la data e il luogo del matrimonio, il numero degli invitati e la tipologia di musica prevista, specificando se sarà dal vivo, registrata oppure entrambe.