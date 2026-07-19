GT World Challenge Europe, Braga “Confermata l’affidabilità e la costanza”

MISANO ADRIATICO (ITALPRESS) – La tappa di Misano del GT World Challenge Europe prometteva un fine settimana di spettacolo tra motori e musica, e ha mantenuto le attese, richiamando un pubblico numeroso nonostante il caldo e l’elevata umidità. Vincitrice incontrastata la BMW M4 GT3 EVO del Team WRT, affidata a Charles Weerts e Kelvin van der Linde, che ha tagliato per prima il traguardo sia nella gara di sabato che in quella di domenica.

In Gara 1, la coppia del Team WRT ha preso il comando dopo una partenza concitata e lo ha mantenuto fino al traguardo. Valentino Rossi, scattato dalla pole position con la BMW numero 46, ha invece ricevuto 10 secondi di penalità per essersi posizionato fuori dalla linea consentita.

L’episodio che ha coinvolto la vettura di Rossi ha contribuito a innescare una carambola nella quale sono rimasti coinvolti Andrea Frassineti e Daniel Juncadella. Dopo la ripartenza, Weerts ha costruito il margine, poi gestito da Van der Linde nella seconda parte della gara. Rossi e Max Hesse, scivolati al nono posto per effetto della penalità, hanno recuperato fino alla sesta posizione.

Al secondo posto si è classificata la Porsche dei vincitori della 24 Ore di Spa, Bastian Buus e Ricardo Feller, davanti alla Mercedes-AMG di Lucas Auer e Maro Engel, secondi in Belgio. In Gara 2, la BMW di Van der Linde e Weerts si è ripetuta dopo aver inseguito per metà dei giri la Mercedes di Juncadella e Jules Gounon del team Verstappen, partita dalla pole.

Terza la Mercedes di Winward Racing, guidata da Auer e Engel, che hanno consolidato la leadership della classifica piloti resistendo, negli ultimi due giri, ai ripetuti attacchi di Valentino Rossi, quarto. ”

È stato un fine settimana lineare dal punto di vista degli pneumatici, che hanno confermato affidabilità e costanza di rendimento anche con temperature elevate e nelle gare di velocità – ha commentato Matteo Braga, Circuit Activity Manager Pirelli –Su un circuito impegnativo come Misano, la capacità di gestire le coperture nelle diverse fasi di gara e intuire le evoluzioni della pista durante il weekend hanno rappresentato gli elementi che hanno permesso ai vincitori di fare la differenza”.

Nelle altre competizioni disputate a Misano nel weekend, equipaggiate da Pirelli, nella GT2 European Series si sono imposti Marius Aigner e Reinhard Kofler sulla KTM X-Bow GT2 del team MZR in Gara 1, e Mikkel Njor ed Ethan Gialdini sulla Ginetta G56 GT2 del team CMR in Gara 2. Nel GT4 European Series le temperature estreme hanno messo a dura prova le vetture derivate dalla serie, che non si sono comunque risparmiate, andando al limite in entrambe le gare.

In Gara 1 la vittoria è toccata a Charlie Hart con la McLaren del team Elite Motorsport, mentre Gregory Guilvert su Audi (team Speedcar) si è aggiudicato Gara 2. Michael O’Brien ha conquistato la gara del sabato del McLaren Trophy, e Guido Lucchetti ha dominato quella della domenica.

-Foto IPA Agency-

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