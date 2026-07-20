Rafah accoglie un nuovo gruppo di feriti a malati palestinesi evacuati da Gaza

IL CAIRO (EGITTO) (ITALPRESS) – Il valico terrestre di Rafah, nel governatorato del Sinai del Nord in Egitto, ha accolto un nuovo gruppo di feriti e malati palestinesi evacuati dalla Striscia di Gaza per ricevere cure negli ospedali egiziani.

Secondo quanto riferito dall’Autorità nazionale egiziana per i media, il 64° convoglio sanitario era composto da 86 persone, tra cui 31 feriti e pazienti e 55 accompagnatori.

Le équipe del ministero egiziano della Salute hanno effettuato le visite mediche necessarie prima del trasferimento dei pazienti nelle strutture ospedaliere tramite ambulanze. Le autorità hanno precisato che questa rappresenta la 64ª evacuazione sanitaria dall’inizio delle operazioni, riprese nel febbraio scorso dopo la riapertura del lato palestinese del valico di Rafah.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

(ITALPRESS).