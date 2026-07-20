Venezuela, le vittime del sisma salgono a 5.208

CARACAS (VENEZUELA) (ITALPRESS) – Il bilancio delle vittime del doppio terremoto che ha colpito il nord del Venezuela quasi un mese fa è salito a 5.208, dopo che le autorità hanno aggiunto altri 89 morti al conteggio. Secondo quanto riportato dal presidente dell’Assemblea nazionale venezuelana, Jorge Rodríguez, il numero dei feriti resta fermo a 16.740 e quello degli sfollati a 17.907. Inoltre, ci sono 23.820 persone ospitate in 107 campi temporanei, mentre 128.324 famiglie hanno ricevuto assistenza dalle autorità. Secondo i dati ufficiali, si contano circa 856 edifici danneggiati e 190 crollati.

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