Malta, luglio da record: raggiunti 43,3 gradi, ondata di caldo fino a mercoledì

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Malta ha registrato sabato la giornata di luglio più calda mai rilevata, con la colonnina di mercurio che ha raggiunto i 43,3 gradi, secondo quanto comunicato dall’Ufficio Meteorologico dell’Aeroporto Internazionale di Malta.
Il dato supera il precedente record di luglio di 42,7 gradi, registrato nel 1998 e nel 2023, e si colloca ad appena 0,5 gradi dal primato assoluto nazionale di 43,8 gradi, raggiunto nell’agosto del 1999. Sull’arcipelago continua a imperversare una intensa ondata di caldo. Le previsioni indicano che il caldo estremo proseguirà almeno fino a mercoledì, con temperature massime superiori ai 40 gradi per tutto il periodo.
-Foto Martin Agius-
(ITALPRESS).
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