Cina: sogni calcistici per bambini dello Xizang, a 4.700 metri di altitudine (3)

LHASA (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Sonam Jigme (primo a destra) consegna ai membri della squadra vincitrice un modellino del trofeo della Coppa del Mondo, una coppa artigianale realizzata con ortaggi e alcune medaglie dopo una partita nel comune di Zangbi, nella contea di Lhari, a Nagqu, nella Regione autonoma sud-occidentale cinese dello Xizang, il 18 luglio 2026.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS)
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