TUNISI (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica tunisina, Kais Saied, ha effettuato una visita ispettiva all’impianto della Società nazionale per lo sfruttamento e la distribuzione delle acque (SONEDE) di Ghdir El Golla, nel governatorato di Manouba.

La visita ha luogo mentre diverse regioni del Paese registrano disagi nella distribuzione dell’acqua potabile, in concomitanza con l’ondata di caldo e il conseguente aumento della domanda di risorse idriche.

Anche la rete elettrica è sottoposta a una crescente pressione per l’aumento dei consumi estivi. In questo contesto, la Società tunisina dell’elettricità e del gas (STEG) continua ad attuare interruzioni programmate e temporanee della fornitura di energia in diverse aree del Paese, secondo i periodici avvisi diffusi dalla stessa azienda, al fine di preservare la stabilità della rete.

-foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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