Cina: rilascio d’acqua dal bacino di Xiaolangdi (2)

JIYUAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto aerea realizzata con drone il 3 luglio 2026 mostra l’acqua rilasciata dal bacino di Xiaolangdi, sul Fiume Giallo, nella provincia centrale cinese dello Henan. Le operazioni di rilascio dell’acqua dal bacino di Xiaolangdi, sul Fiume Giallo, sono iniziate il 2 luglio con l’obiettivo di rimuovere i sedimenti.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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