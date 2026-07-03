TEHERAN (IRAN) (ITALPRESS) – È arrivato questa mattina nella Mosalla dell’Imam Khomeini a Teheran il feretro del defunto Guida Suprema iraniana Ali Khamenei, ucciso lo scorso febbraio in un attacco aereo congiunto americano-israeliano. Lo ha reso noto l’agenzia di stampa ufficiale Irna, secondo cui il corpo del “martire” della Rivoluzione Islamica è giunto nella grande sala di preghiera della capitale in preparazione delle cerimonie di commiato e del corteo funebre.

Le esequie di Stato del leader, deceduto il 28 febbraio 2026 all’inizio della guerra con Israele e Stati Uniti, si svolgeranno in più fasi tra Iran e Iraq dal 4 al 9 luglio. Le autorità hanno organizzato una serie di eventi che toccheranno Teheran, Qom e Mashhad, dove Khamenei sarà sepolto nel santuario dell’Imam Reza, sua città natale. Le celebrazioni, rinviate per mesi a causa del conflitto, prevedono una massiccia partecipazione popolare e delegazioni internazionali. Le forze di sicurezza iraniane hanno predisposto imponenti misure di ordine pubblico.

PRIMA APPARIZIONE PUBBLICA COMANDANTE PASDARAN VAHIDI DOPO MESI DI GUERRA

È avvenuta oggi la prima apparizione pubblica del comandante in capo del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica da quando è scoppiato il conflitto. Il generale di brigata Ahmad Vahidi ha incontrato a Teheran il ministro dell’Interno pakistano Mohsin Naqvi. La notizia è stata diffusa dai media iraniani e pakistani, che hanno diffuso immagini dell’incontro. Vahidi, nominato al vertice dei Pasdaran il 1° marzo 2026 in sostituzione del predecessore Mohammad Pakpour (ucciso nei bombardamenti iniziali del conflitto), era rimasto finora lontano dalla scena pubblica.

Secondo fonti vicine ai due Paesi, i colloqui hanno riguardato la sicurezza regionale, la cooperazione ai confini e le relazioni bilaterali tra Iran e Pakistan. Naqvi si trova in visita a Teheran per la seconda volta in pochi giorni, nell’ambito di sforzi di mediazione tra Iran e altri attori regionali. Vahidi, figura di lungo corso nel Pasdaran (in passato anche comandante del Quds Force e ministro dell’Interno), è considerato uno dei massimi esponenti della linea dura all’interno del regime iraniano. La sua apparizione avviene mentre l’Iran attraversa una fase delicata tra cessate il fuoco fragile e negoziati in corso.

– Foto Ipa Agency –

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