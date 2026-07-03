Il feretro di Ali Khamenei è a Teheran, iniziano i riti funebri. Riappare in pubblico il comandante dei Pasdaran Vahidi

IPA86318298 - Mourners gather during a farewell ceremony for Iran’s late Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei beside the Imam Khomeini Hussainiya in Tehran, Iran, on July 2, 2026. The funeral of Ayatollah Ali Khamenei, initially delayed at the height of the Middle East war, will begin on July 4 as Iran and the United States observe a fragile ceasefire after signing a preliminary deal to halt the conflict. Khamenei, a spiritual figure for many Shias, was killed aged 86 at his compound in the centre of the Iranian capital on February 28, the first day of the war.

TEHERAN (IRAN) (ITALPRESS) – È arrivato questa mattina nella Mosalla dell’Imam Khomeini a Teheran il feretro del defunto Guida Suprema iraniana Ali Khamenei, ucciso lo scorso febbraio in un attacco aereo congiunto americano-israeliano. Lo ha reso noto l’agenzia di stampa ufficiale Irna, secondo cui il corpo del “martire” della Rivoluzione Islamica è giunto nella grande sala di preghiera della capitale in preparazione delle cerimonie di commiato e del corteo funebre.

Le esequie di Stato del leader, deceduto il 28 febbraio 2026 all’inizio della guerra con Israele e Stati Uniti, si svolgeranno in più fasi tra Iran e Iraq dal 4 al 9 luglio. Le autorità hanno organizzato una serie di eventi che toccheranno Teheran, Qom e Mashhad, dove Khamenei sarà sepolto nel santuario dell’Imam Reza, sua città natale. Le celebrazioni, rinviate per mesi a causa del conflitto, prevedono una massiccia partecipazione popolare e delegazioni internazionali. Le forze di sicurezza iraniane hanno predisposto imponenti misure di ordine pubblico.

PRIMA APPARIZIONE PUBBLICA COMANDANTE PASDARAN VAHIDI DOPO MESI DI GUERRA

È avvenuta oggi la prima apparizione pubblica del comandante in capo del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica da quando è scoppiato il conflitto. Il generale di brigata Ahmad Vahidi ha incontrato a Teheran il ministro dell’Interno pakistano Mohsin Naqvi. La notizia è stata diffusa dai media iraniani e pakistani, che hanno diffuso immagini dell’incontro. Vahidi, nominato al vertice dei Pasdaran il 1° marzo 2026 in sostituzione del predecessore Mohammad Pakpour (ucciso nei bombardamenti iniziali del conflitto), era rimasto finora lontano dalla scena pubblica.

Secondo fonti vicine ai due Paesi, i colloqui hanno riguardato la sicurezza regionale, la cooperazione ai confini e le relazioni bilaterali tra Iran e Pakistan. Naqvi si trova in visita a Teheran per la seconda volta in pochi giorni, nell’ambito di sforzi di mediazione tra Iran e altri attori regionali. Vahidi, figura di lungo corso nel Pasdaran (in passato anche comandante del Quds Force e ministro dell’Interno), è considerato uno dei massimi esponenti della linea dura all’interno del regime iraniano. La sua apparizione avviene mentre l’Iran attraversa una fase delicata tra cessate il fuoco fragile e negoziati in corso.

– Foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

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