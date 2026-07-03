L’Egitto ospiterà il 10° vertice dei presidenti dei parlamenti dell’Unione per il Mediterraneo

IL CAIRO (EGITTO) (ITALPRESS) – Il Parlamento egiziano ospiterà sabato, presso la sua sede nella Nuova Capitale Amministrativa, il 10° Vertice dei presidenti dei Parlamenti e la 19ª sessione plenaria dell’Assemblea parlamentare dell’Unione per il Mediterraneo, presieduta dal deputato Mohamed Abou El Enein.

Secondo l’agenzia di stampa MENA, che cita un comunicato della Camera dei Rappresentanti, i lavori si svolgeranno nell’arco di due giorni. Sabato sono in programma il Vertice dei presidenti, le riunioni delle cinque commissioni dell’Assemblea parlamentare e gli incontri dell’Ufficio di presidenza, mentre domenica si terrà la sessione plenaria, nel corso della quale saranno approvate le raccomandazioni delle commissioni e la dichiarazione finale.

I lavori saranno dedicati alle priorità della presidenza egiziana dell’Assemblea parlamentare dell’Unione per il Mediterraneo, tra cui la diplomazia parlamentare, il sostegno agli sforzi per una pace giusta e duratura in Medio Oriente, la governance dell’intelligenza artificiale, lo sviluppo e l’integrazione economica nell’area euromediterranea, oltre al rafforzamento del ruolo dei giovani e delle donne nei processi decisionali e di sviluppo.

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