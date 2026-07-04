Trump “L’identità Usa è sotto attacco, il comunismo è un grande pericolo che sconfiggeremo”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “A 250 anni, l’America è la repubblica più antica della Terra. Siamo il popolo più libero della Terra. Abbiamo la costituzione più giusta e duratura della Terra. Siamo il paese più forte e potente della Terra. E per grazia di Dio, gli Stati Uniti d’America sono la nazione di maggior successo, più realizzata, più eccezionale che sia mai esistita nella storia dell’umanità. Ed è fantastico essere il vostro presidente”. Così il presidente degli Sati Uniti, Donald Trump, nel suo discorso per celebrare i 250 anni dalla Dichiarazione d’Indipendenza al Mount Rushmore.

“La nascita e la sopravvivenza della nazione americana sotto la protezione di Dio è semplicemente la cosa migliore e più incredibile che sia mai accaduta su questo pianeta per mano dell’uomo. Nessun altro paese ha fatto più bene a questo mondo degli Stati Uniti d’America. Dobbiamo ricordare che ciò che abbiamo creato in questo paese non è la normalità. Non è la norma. È l’eccezione. È raro. È inestimabile. Ed è veramente miracoloso. Il trionfo dell’indipendenza americana – ha aggiunto – è stato il risultato delle persone più straordinarie della storia, della cultura più straordinaria della storia e delle idee più straordinarie della storia, che insieme hanno creato la repubblica più straordinaria di sempre”.

“Ci impegniamo nuovamente a essere una nazione grande, audace, nobile e gloriosa. Non è facile, ma ce la faremo. Gli Stati Uniti d’America – ha sottolineato – sono il luogo in cui la più grande civiltà della storia umana è diventata più grande che mai”. Secondo Trump “per generazioni, si è dato per scontato che il dovere patriottico fondamentale di ogni americano fosse quello di tramandare questa cultura ai propri figli e preservare la nazione per secoli e secoli a venire. Ma negli ultimi anni, c’è stato un innegabile tentativo di cambiare questo carattere eccezionale, di estirpare da noi lo spirito americano, di allontanarci dalla nostra storia. Ma finché ricorderemo chi siamo, finché non dimenticheremo mai chi siamo e cosa rappresentiamo, gli Stati Uniti d’America saranno per sempre la terra di uomini e donne liberi, e non falliremo mai. Restituiremo al nostro Paese la sua identità. I nostri diritti qui ci sono stati dati dal Dio che ci ha creati e questi diritti non devono essere violati. Gli americani credono nell’autosufficienza. Non guardiamo al successo con invidia. E dico che alcune persone sono invidiose e altre no. Noi non lo siamo. Ma con ammirazione, e ce la guadagniamo e ce la guadagneremo sempre e la rispetteremo sempre”.

Quindi “combatteremo e vinceremo. Dobbiamo farlo. Perché questa è la nostra cultura, questo è il nostro carattere. Eppure, mentre ci avviciniamo a questo magnifico anniversario, vediamo la nostra identità americana sotto un rinnovato attacco. Una generazione dopo aver combattuto e vinto la Guerra Fredda contro la minaccia del comunismo, ora assistiamo a una rinascita di questa minaccia nel nostro Paese, anche da parte di nuovi arrivati che abbracciano idee totalmente opposte al nostro stile di vita e al nostro grande successo. Il comunismo – ha detto Trump – è una minaccia mortale per la libertà americana. È la più grande minaccia per il nostro Paese. Non permetteremo che questo accada. Perché il comunismo è il nemico dei popoli liberi ovunque, in ogni parte del mondo. Non funziona mai. In parole semplici, il comunismo rappresenta le peggiori idee e gli abusi della storia, perpetrati dalle peggiori persone. La fondazione degli Stati Uniti rappresenta le migliori idee e tradizioni della storia, perpetrate dalle migliori persone come voi. Quindi, alla vigilia di questo 250° anniversario del patrimonio americano, ci impegniamo e giuriamo, affinché tutti ci ascoltino, che i cittadini degli Stati Uniti d’America sconfiggeranno rapidamente il comunismo. L’America non sarà mai un Paese comunista”, ha sottolineato con forza.

“Il nostro paese oggi sta andando meglio che mai. Non c’è mai stato niente di simile. Con 19,2 trilioni di dollari che affluiscono negli Stati Uniti da tutto il mondo, secondo i dati della scorsa settimana. Questi sono gli investimenti che vengono effettuati. E il record era di tre. L’ultima amministrazione ha fatto molto meno. Abbiamo vinto due guerre mondiali – la Guerra Fredda – abbiamo relegato i nemici dell’America negli abissi della storia. Abbiamo sconfitto il Venezuela in un giorno e abbiamo dato una sonora lezione all’Iran. Non vedono l’ora di trovare un accordo. Lo desiderano così tanto. Abbiamo concesso loro una settimana di tregua per un funerale perché siamo buoni. Per 250 anni, il mondo intero ha guardato al nostro Paese ed è stato ispirato dai balzi in avanti, dalle imprese di forza e dagli atti di altruismo, fede e speranza che potevano accadere solo qui. Due anni fa venivamo derisi, scherniti e la nazione era in declino. Eravamo in un declino molto grave. Quello che ci ha fatto la scorsa amministrazione, non potremo mai, mai dimenticarlo. E oggi siamo il paese più forte del mondo. Tutti ci rispettano come nessun’altra nazione. E voglio dirvi che il meglio deve ancora venire. Il sogno americano vive ancora e la bandiera americana sventola più fiera che mai. Questo è solo l’inizio dell’Età dell’Oro dell’America. E insieme, renderemo l’America più grande, migliore e più forte che mai. Ve lo prometto. È un onore essere il vostro presidente”, ha concluso.

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