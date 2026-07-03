UE-Libia, si è concluso il nono round di dialogo sulla gestione della migrazione e delle frontiere

TRIPOLI (LIBIA) (ITALPRESS) – Il nono round del dialogo tecnico UE-Libia sulla gestione della migrazione e delle frontiere basata sui diritti si è concluso a Bruxelles, con la partecipazione di rappresentanti di istituzioni di Tripoli e Bengasi, insieme a Eubam, Eunavfor Med Irini, Frontex e altri partner. Secondo quanto pubblicato dal capo della missione UE in Libia, Nicola Orlando, sul proprio account X, i partecipanti hanno discusso come tradurre le priorità condivise in cooperazione concreta per rafforzare la gestione delle frontiere terrestri, potenziare le capacità di ricerca e soccorso (incluso il nuovo centro di coordinamento di Bengasi) e smantellare le reti di traffico di esseri umani.

I colloqui hanno inoltre affrontato il sostegno ai rimpatri volontari attraverso la cooperazione con le ambasciate dei paesi di origine e la promozione della protezione umanitaria di migranti e rifugiati. È stato esaminato il nuovo programma Sharaka finanziato dall’UE per la cooperazione con le autorità marittime e terrestri libiche. Orlando ha elogiato gli sforzi delle autorità libiche per migliorare la governance migratoria e ha ribadito l’impegno dell’UE a sostenerli, promuovendo il rispetto degli standard internazionali e dei diritti umani. Il dialogo, che dura da quasi tre anni, ha raggiunto progressi significativi.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

(ITALPRESS).