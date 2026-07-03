UE-Libia, si è concluso il nono round di dialogo sulla gestione della migrazione e delle frontiere

Lampedusa - Italy - December 30, 2023 In 2023, the number of migrants who landed in Italy increased by 50 percent compared to the previous year (Italy Viminale statistics) Rescue sail boat Nadir, rescues migrants n the Mediterranean sea. Archive photo (Lampedusa - 2023-12-30, Paula Gaess/ROPI) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate

TRIPOLI (LIBIA) (ITALPRESS) – Il nono round del dialogo tecnico UE-Libia sulla gestione della migrazione e delle frontiere basata sui diritti si è concluso a Bruxelles, con la partecipazione di rappresentanti di istituzioni di Tripoli e Bengasi, insieme a Eubam, Eunavfor Med Irini, Frontex e altri partner. Secondo quanto pubblicato dal capo della missione UE in Libia, Nicola Orlando, sul proprio account X, i partecipanti hanno discusso come tradurre le priorità condivise in cooperazione concreta per rafforzare la gestione delle frontiere terrestri, potenziare le capacità di ricerca e soccorso (incluso il nuovo centro di coordinamento di Bengasi) e smantellare le reti di traffico di esseri umani.

I colloqui hanno inoltre affrontato il sostegno ai rimpatri volontari attraverso la cooperazione con le ambasciate dei paesi di origine e la promozione della protezione umanitaria di migranti e rifugiati. È stato esaminato il nuovo programma Sharaka finanziato dall’UE per la cooperazione con le autorità marittime e terrestri libiche. Orlando ha elogiato gli sforzi delle autorità libiche per migliorare la governance migratoria e ha ribadito l’impegno dell’UE a sostenerli, promuovendo il rispetto degli standard internazionali e dei diritti umani. Il dialogo, che dura da quasi tre anni, ha raggiunto progressi significativi.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE