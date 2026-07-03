Autobus precipita in un burrone in Pakistan, almeno 40 morti

ISLAMABAD (PAKISTAN) (ITALPRESS) – Tragedia in Pakistan, dove almeno 40 persone sono morte dopo che un autobus di linea è precipitato per una ventina di metri in un burrone nella zona sud-occidentale del Paese. Il mezzo viaggiava da Quetta a Peshawar quando è precipitato nella zona montuosa di Dana Sar. A bordo c’erano diverse donne e bambini. Le cause dell’incidente sono in fase di accertamento. Sul posto decine di soccorritori e ambulanze, con le operazioni di recupero dei feriti ostacolate dalla natura impervia della zona.

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