Cina: Hong Kong, porte aperte per la flotta della Marina dell’EPL (2)

HONG KONG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Studenti visitano la fregata lanciamissili Hengyang presso la base navale della guarnigione di Hong Kong dell’Esercito popolare di liberazione cinese (EPL) sull’isola di Stonecutters, a Hong Kong, nel sud della Cina, il 3 luglio 2026. Una flotta della Marina dell’EPL in visita ha inaugurato venerdì la sua prima giornata di “porte aperte”, con esperienze pratiche, dimostrazioni di esercitazioni, spettacoli artistici e altri programmi di scambio.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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