Ucraina, Zelensky “L’Europa ha gli strumenti per fare pressione sulla Russia”

KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – “I partner devono fare pressione sulla Russia affinché fermi questo terrorismo. Coloro che la Russia ascolterà sicuramente sono gli Stati Uniti, gli altri paesi del G7 e del G20 e l’Europa. Dobbiamo ricordare che l’Europa ha gli strumenti per fare pressione su questo aggressore, principalmente pressione sulle sue risorse energetiche, sulla flotta petrolifera e sul sistema finanziario. Dobbiamo sfruttare questa opportunità e dobbiamo adottare misure per rafforzare la nostra difesa, in primis quella aerea. Grazie a tutti i leader che sono attivi e non perdono nemmeno un giorno”. Così sui social il presidente ucraiano Volodymyr Zelensky.

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