Ucraina, Zelensky “L’Europa ha gli strumenti per fare pressione sulla Russia”

Mandatory Credit: Photo by Kristian Tuxen Ladegaard Berg/SOPA Images/Shutterstock (15516884r) President of Ukraine Volodymyr Zelenskyy attends a press conference after attending the European Political Community (EPC). Denmark is hosting the seventh meeting of the European Political Community (EPC). The meeting serves as a platform for informal political and strategic dialogue, bringing together European heads of state or government alongside leaders of key European and international institutions. The goal of the meeting is to promote political dialogue and cooperation, and to strengthen security, stability, and prosperity on the European continent. Zelenskyy and Frederiksen hold a press conference in Copenhagen

KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – I partner devono fare pressione sulla Russia affinché fermi questo terrorismo. Coloro che la Russia ascolterà sicuramente sono gli Stati Uniti, gli altri paesi del G7 e del G20 e l’Europa. Dobbiamo ricordare che l’Europa ha gli strumenti per fare pressione su questo aggressore, principalmente pressione sulle sue risorse energetiche, sulla flotta petrolifera e sul sistema finanziario. Dobbiamo sfruttare questa opportunità e dobbiamo adottare misure per rafforzare la nostra difesa, in primis quella aerea. Grazie a tutti i leader che sono attivi e non perdono nemmeno un giorno”. Così sui social il presidente ucraiano Volodymyr Zelensky. 

-Foto IPA Agency-
(ITALPRESS).

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