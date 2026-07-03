PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Tre giorni dopo l’attentato contro l’uomo d’affari ucraino Vadim Ermolaev nel Principato di Monaco, gli inquirenti hanno identificato chi ha piazzato la bomba davanti all’edificio: secondo quanto riporta Le Parisien, si tratta di una donna ucraina di 39 anni, residente in Germania e nota “per i suoi legami con la criminalità organizzata”.

La sospettata, vestita con un gilet nero, pantaloni bianchi e scarpe da ginnastica bianche, con il volto parzialmente coperto da un grande cappello e occhiali da sole, sarebbe arrivata sul luogo dell’attentato diversi minuti prima dello scoppio, nascondendo l’ordigno vicino all’ingresso, prima di allontanarsi di qualche metro. L’esplosione è poi avvenuta alle 20:58, proprio mentre l’uomo d’affari ucraino, la sua compagna e il figlio stavano rientrando.

Gli inquirenti hanno poi ricostruito il percorso di fuga della donna: secondo una prima ricostruzione, avrebbe ritirato un veicolo noleggiato in Germania a Beausoleil, sul lato francese del confine, prima di dirigersi verso l’Italia. Secondo quanto riportato in un comunicato della Procura di Monaco, giovedì sera è stato emesso un mandato di cattura internazionale dall’Interpol per agevolare l’eventuale arresto della sospettata.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).