Attentato a Ermolaev nel Principato di Monaco, è caccia a una 39enne ucraina fuggita in auto in Italia

IPA86237513 - Members of a bomb disposal team work near a residential building in Monaco, 30 June 2026, after a suspected parcel bomb explosion the previous evening wounded Ukrainian-born businessman Vadym Yermolaiev and two others. Police searched Monaco and nearby France for a suspect seen leaving a bag or package in the building’s lobby. Explosion à Monaco - Au lendemain de l'explosion survenue à Monaco ce lundi 29 juin, les autorités du Rocher sur les lieux. Aux alentours de 21h ce lundi soir, une déflagration est survenue devant un immeuble monégasque. Trois personnes ont été blessées par l’explosion et hospitalisées, dont Vadim Ermolaev, un oligarque ukrainien. Des membres d'une équipe de police interviennent près d'un immeuble résidentiel à Monaco, le 30 juin 2026, au lendemain de l'explosion suspecte d'un colis piégé qui a blessé l'homme d'affaires d'origine ukrainienne Vadym Yermolaiev ainsi que deux autres personnes. La police a effectué des recherches à Monaco et dans la zone française vo

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Tre giorni dopo l’attentato contro l’uomo d’affari ucraino Vadim Ermolaev nel Principato di Monaco, gli inquirenti hanno identificato chi ha piazzato la bomba davanti all’edificio: secondo quanto riporta Le Parisien, si tratta di una donna ucraina di 39 anni, residente in Germania e nota “per i suoi legami con la criminalità organizzata”.

La sospettata, vestita con un gilet nero, pantaloni bianchi e scarpe da ginnastica bianche, con il volto parzialmente coperto da un grande cappello e occhiali da sole, sarebbe arrivata sul luogo dell’attentato diversi minuti prima dello scoppio, nascondendo l’ordigno vicino all’ingresso, prima di allontanarsi di qualche metro. L’esplosione è poi avvenuta alle 20:58, proprio mentre l’uomo d’affari ucraino, la sua compagna e il figlio stavano rientrando.

Gli inquirenti hanno poi ricostruito il percorso di fuga della donna: secondo una prima ricostruzione, avrebbe ritirato un veicolo noleggiato in Germania a Beausoleil, sul lato francese del confine, prima di dirigersi verso l’Italia. Secondo quanto riportato in un comunicato della Procura di Monaco, giovedì sera è stato emesso un mandato di cattura internazionale dall’Interpol per agevolare l’eventuale arresto della sospettata.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE