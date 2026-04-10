PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il ministero cinese del Commercio ha affermato ieri che le richieste di esportazione di terre rare che soddisfano i requisiti pertinenti, comprese quelle per un effettivo uso civile, saranno approvate in conformità con la legge.

La Cina rimane impegnata a salvaguardare la sicurezza e la stabilità delle catene industriali e di approvvigionamento globali, tenendo pienamente conto delle ragionevoli esigenze e preoccupazioni civili a livello mondiale, comprese quelle degli Stati Uniti, e promuovendo e agevolando attivamente il commercio conforme, ha affermato He Yadong, portavoce del ministero, quando gli è stato chiesto se gli Stati Uniti debbano preoccuparsi che la Cina reintroduca restrizioni alle esportazioni di terre rare verso il territorio statunitense.

Dopo che alcune notizie dei media hanno riferito che il rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti, Jamieson Greer, aveva affermato che gli Stati Uniti avrebbero tenuto colloqui a livello operativo con la parte cinese, al portavoce è stato chiesto se le due parti discuteranno o prenderanno in considerazione un’ulteriore estensione della sospensione delle misure di controllo delle esportazioni di terre rare. He ha affermato che le pertinenti misure di controllo annunciate dalla Cina il 9 ottobre 2025 sono state sospese fino al 10 novembre 2026, in linea con il consenso raggiunto durante i colloqui economici e commerciali tra Cina e Stati Uniti a Kuala Lumpur.

Cina e Stati Uniti continueranno a mantenere la comunicazione sulle rispettive preoccupazioni attraverso il meccanismo di consultazione economica e commerciale, ha affermato il portavoce.

(ITALPRESS).