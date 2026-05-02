Cina: registrati miglioramenti ambientali nell’area di Puzhehei (3)

QIUBEI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un anastomo asiatico si alimenta nell’area panoramica di Puzhehei, nella contea di Qiubei, prefettura autonoma di Wenshan Zhuang e Miao, nella provincia sud-occidentale cinese dello Yunnan, il 29 aprile 2026. Negli ultimi anni l’ambiente dell’area panoramica di Puzhehei è migliorato costantemente, con un significativo aumento del numero e della diversità di specie degli uccelli.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).