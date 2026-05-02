Cina: registrati miglioramenti ambientali nell’area di Puzhehei (1)

QIUBEI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto aerea scattata con un drone il 29 aprile 2026 mostra una vista sull’area panoramica di Puzhehei, nella contea di Qiubei, nella prefettura autonoma di Wenshan Zhuang e Miao, nella provincia sud-occidentale cinese dello Yunnan. Negli ultimi anni l’ambiente dell’area panoramica di Puzhehei è migliorato costantemente, con un significativo aumento del numero e della diversità di specie degli uccelli.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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