PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il razzo vettore della sonda lunare Chang’e-7 è arrivato al sito di lancio spaziale di Wenchang, nella provincia meridionale cinese di Hainan, come ha riferito oggi l’Amministrazione nazionale cinese per lo spazio (CNSA).
Il razzo vettore Long March-5 Y14 sarà sottoposto alle operazioni di assemblaggio e collaudo presso il sito di lancio insieme alla sonda, che è già stata trasportata sul posto, ha aggiunto la CNSA.
(ITALPRESS).
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