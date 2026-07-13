PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il razzo vettore della sonda lunare Chang’e-7 è arrivato al sito di lancio spaziale di Wenchang, nella provincia meridionale cinese di Hainan, come ha riferito oggi l’Amministrazione nazionale cinese per lo spazio (CNSA).

Il razzo vettore Long March-5 Y14 sarà sottoposto alle operazioni di assemblaggio e collaudo presso il sito di lancio insieme alla sonda, che è già stata trasportata sul posto, ha aggiunto la CNSA.

(ITALPRESS).