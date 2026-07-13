Malta, l’immigrazione spinge la popolazione verso quota 588 mila

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – La popolazione di Malta continuerà ad aumentare nei prossimi anni, ma a un ritmo più lento e sostenibile, mentre il Paese cerca di bilanciare la crescita economica con le pressioni demografiche. Lo ha dichiarato il primo ministro Robert Abela. Intervenendo sul tema delle tendenze demografiche, Abela ha affermato che Malta deve continuare ad attrarre lavoratori stranieri per sostenere i settori economici in espansione, sottolineando tuttavia che le misure introdotte lo scorso anno per regolamentare la migrazione lavorativa hanno già contribuito a ridurre il ritmo di crescita.

Secondo i dati dell’Ufficio nazionale di statistica (NSO), la popolazione di Malta ha raggiunto una stima di 588.254 residenti alla fine del 2025, con un aumento del 2,4% rispetto all’anno precedente. A determinare principalmente l’incremento è stata la migrazione netta, con 13.906 persone in più arrivate nel Paese rispetto a quelle che lo hanno lasciato nel corso dell’anno. I cittadini di Paesi extra-Ue hanno rappresentato il 78,1% dei migranti.

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(ITALPRESS).