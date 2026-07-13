MOSCA (RUSSIA) (ITALPRESS) – Nella notte, i raid di droni ucraini nella regione di Mosca hanno ucciso tre persone e ne hanno ferite cinque. “Nell’insediamento di Pionersky, in Istra, tre persone sono state uccise e altre tre sono rimaste ferite a causa della caduta di un drone”, ha fatto sapere il governatore Andrey Vorobyov. Altre due persone sono rimaste ferite in un’altra parte della regione e la difesa aerea ha abbattuto 81 droni.

FSB “SVENTATO PIANO CONTRO DUE BASI AEREE”

L’FSB ha reso noto di aver impedito una serie di presunti attentati contro le basi aeree di Ukrainka, nella regione dell’Amur, e Shagol, nell’oblast’ di Chelyabinsk, attribuendone la pianificazione ai servizi d’intelligence ucraini con il “coinvolgimento di curatori occidentali”, affermazione che non è stata corroborata da verifiche indipendenti.

Secondo il servizio di sicurezza russo, i droni FPV sarebbero stati introdotti clandestinamente nella regione di Bryansk e successivamente trasportati, nascosti in rimorchi con doppio fondo e occultati tra elettrodomestici, fino a garage situati nei pressi degli obiettivi, dove venivano assemblati e predisposti all’impiego. L’FSB sostiene che l’intera operazione sia stata monitorata in ogni fase dagli organi di controspionaggio, consentendo il fermo di esecutori e presunti complici.

– foto IPA Agency –

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