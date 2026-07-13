In Algeria 86 incendi di vegetazione nelle ultime 24 ore

ALGERI (ALGERIA) (ITALPRESS) – Sono 86 gli incendi della vegetazione registrati nelle ultime 24 ore in Algeria, dei quali 13 ancora in corso, 14 sotto sorveglianza e 59 completamente spenti. Lo rende noto la Protezione civile algerina in un aggiornamento pubblicato sulla sua pagina ufficiale.

Le operazioni di spegnimento proseguono in diverse province del Paese, tra cui Sétif, Skikda, Béjaïa, Tizi Ouzou, Guelma, Médéa, Tissemsilt, Mila e Saïda, con il supporto di mezzi terrestri e aerei, compresi velivoli antincendio e assetti dell’Esercito nazionale popolare. A Sétif sono impegnati tre aerei antincendio AT-802, un velivolo anfibio Beriev Be-200 dell’Esercito e rinforzi provenienti dalla provincia di M’Sila. A Skikda operano tre AT-802, due elicotteri Mi-26 dell’Esercito e squadre di intervento giunte dalle province vicine. A Béjaïa, dove restano attivi diversi focolai, sono impiegati mezzi aerei e colonne mobili della Protezione civile. Secondo la Protezione civile algerina, la maggior parte dei roghi registrati nelle ultime ore è stata completamente domata, mentre proseguono le operazioni di spegnimento e bonifica nelle aree ancora interessate dagli incendi.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).