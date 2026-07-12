Ucraina, Zelensky annuncia un rimpasto di governo

ROMA (ITALPRESS) – “L’Ucraina sta cambiando la sua strategia politica”. Lo scrive su X il presidente ucraino Volodimir Zelensky annunciando allo stesso tempo un rimpasto di governo con la sostituzione della Prima Ministra dell’Ucraina Yulia Svyrydenko. “Per ogni direzione prioritaria della politica estera risponderà una persona specifica con una significativa esperienza, capace di realizzare ciò di cui conveniamo a livello di leader e che il popolo ucraino si aspetta – spiega -. Tra queste direzioni, le più rilevanti sono: gli Stati Uniti e i nostri accordi sulle licenze per la produzione di “Patriot” e altra cooperazione bilaterale in materia di sicurezza, che deve riflettersi in chiari progressi per i nostri Stati e le aziende dell’Ucraina e dell’America; il progetto europeo antimissile, che potrebbe diventare uno dei più grandi passi per rafforzare l’Europa in questo decennio; l’Unione Europea, con cui serve un chiaro avanzamento verso l’adesione dell’Ucraina e un approfondimento di tutti i nostri legami – economici, politici, culturali; gli Stati vicini all’Ucraina, i cui rapporti richiedono una nuova base, e in particolare questo riguarda Polonia e Ungheria; la regione del Medio Oriente e del Golfo come una delle direzioni globali più promettenti per la cooperazione in materia di sicurezza ed economica; la Cina; le organizzazioni internazionali chiave, che influenzano le decisioni globali e possono aiutare di più a porre fine alla guerra russa contro l’Ucraina”.

Lo stesso vale per il lavoro interno: “Ci sono ora nuove sfide e nuovi compiti. Richiede un significativo rafforzamento tutto il lavoro nelle oblast ucraine di prima linea e di confine, che subiscono ogni giorno attacchi russi. Conto su un aumento delle forniture alla nostra armata di armi necessarie, di tutti i tipi di droni. Una direzione straordinariamente importante è la preparazione all’inverno, e l’Ucraina ha bisogno di essere pronta a tutte le minacce che potrebbero sorgere. Deve essere accelerata la trasformazione delle aziende statali, da cui dipende in misura significativa la resilienza dell’Ucraina. Richiedono attenzione separata e speciale anche gli accordi dell’Ucraina con i partner nel campo della ricostruzione. Di conseguenza, in Ucraina inizieranno anche cambiamenti nel personale, che devono garantire la realizzazione della strategia politica aggiornata. Abbiamo discusso i dettagli con la Prima Ministra dell’Ucraina Yulia Svyrydenko. Abbiamo stabilito che per i cambiamenti serve un rinnovamento del Gabinetto dei Ministri. Sono grato a Yulia per il lavoro chiaro, stabile ed efficace come Prima Ministra, per gli anni di lavoro produttivo nel team dell’Ucraina, e le ho proposto di guidare una nuova direzione significativa nei rapporti con un partner chiave. Conto che insieme ai parlamentari condurremo le sostituzioni corrispondenti nel governo ucraino. Ci saranno anche cambiamenti nella composizione dei capi degli organi di sicurezza”, ha concluso.

– foto IPA Agency –

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