Roma: in corso festival “Lungo il Tevere” tra cultura, musica e gastronomia (1)

ROMA (XINHUA/ITALPRESS) – Alcune persone visitano un mercato notturno lungo il fiume Tevere a Roma, il 12 luglio 2026. La 24esima edizione del festival “Lungo il Tevere Roma” si sta svolgendo in riva al fiume e proseguirà fino alla fine di agosto. È diventato un popolare appuntamento estivo dedicato alla cultura, alla musica e alla gastronomia.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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