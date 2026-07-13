Roma: in corso festival “Lungo il Tevere” tra cultura, musica e gastronomia (1)

ROMA (XINHUA/ITALPRESS) – Alcune persone visitano un mercato notturno lungo il fiume Tevere a Roma, il 12 luglio 2026. La 24esima edizione del festival “Lungo il Tevere Roma” si sta svolgendo in riva al fiume e proseguirà fino alla fine di agosto. È diventato un popolare appuntamento estivo dedicato alla cultura, alla musica e alla gastronomia.

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