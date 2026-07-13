Libia, scontri armati a Zawiya

TRIPOLI (LIBIA) (ITALPRESS) – Scontri armati sono scoppiati questa mattina sulla strada per la raffineria di Zawiya, città situata a circa 45 chilometri a ovest di Tripoli, tra diverse fazioni armate presenti nell’area. Secondo quanto riferito da una fonte locale all’agenzia Italpress, dopo le violenze si registra ora una tregua precaria, ma i residenti evitano di percorrere la strada per timore di una ripresa degli scontri in qualsiasi momento. Le autorità locali stanno monitorando la situazione, mentre la tensione rimane alta nella regione occidentale della Libia.
– Foto di repertorio Ipa Agency –
(ITALPRESS).
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