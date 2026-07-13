Malta, il ministro Fearne nominato presidente del Gruppo d’Azione del Commonwealth

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il ministro maltese degli Affari Esteri e degli Affari Europei, Chris Fearne, è stato nominato presidente del Commonwealth Ministerial Action Group (CMAG), l’organismo incaricato di vigilare sul rispetto, da parte degli Stati membri, dei principi sanciti dalla Carta del Commonwealth.

Nel suo nuovo ruolo, Fearne ha presieduto la 73 riunione del gruppo, durante la quale i ministri hanno esaminato gli sviluppi politici in diversi Paesi del Commonwealth, con particolare attenzione alle sfide che interessano la democrazia, lo Stato di diritto e il buon governo.

– foto Ministero degli Affari Esteri di Malta –

(ITALPRESS).