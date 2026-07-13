Emergenza caldo, previsti picchi sopra i 45° nella valle di Ottana, Logudoro e Campidano

CAGLIARI (ITALPRESS) – Dalla mattina di domani 14 luglio e almeno fino alla sera di venerdì 17 luglio sono previste sulla Sardegna temperature massime diffusamente molto elevate (maggiori di 37 °c). Nelle zone interne le temperature massime si attesteranno tra i 40°c ed i 43°c, con picchi locali anche superiori ai 45°c nella valle di Ottana, Logudoro e Campidano. Lo fa sapere in una nota la Regione Sardegna.

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